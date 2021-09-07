Apple çalışanları, şikayetlerin incelenmesini istiyor

Apple çalışanları; Tim Cook'u ve diğer üst düzey yönetimi, şirketteki ırkçılık, ayrımcılık ve taciz şikayetlerini yeniden incelemeye çağırdı.

Son zamanlarda Apple cephesinde sular durulmuyor. Geçtiğimiz aylarda birçok çalışan, şirkette ayrımcılık yapıldığını ve çeşitli taciz olaylarının yaşandığını açıklamıştı.

Apple çalışanları; Tim Cook'u ve diğer üst düzey yönetimi, şirketteki ırkçılık, ayrımcılık ve taciz şikayetlerini yeniden incelemeye çağıran bir açık mektup yayınladı.

"TÜM RAPORLAR YENİDEN ARAŞTIRILSIN"

Yayınlanan mektupta; ırkçılık, ayrımcılık, suistimal ve tacizle ilgili tüm raporların ve sonuçların kapsamlı bir şekilde yeniden araştırılmasını isteyen çalışanlar, “Apple; çeşitlilik, eşitlik ve herkesin elinden gelenin en iyisini yapabileceği bir çevre sağlamasıyla gurur duyuyor; ancak pratikte durum bundan çok uzak. Taciz ve ayrımcılıkla ilgili deneyimlerimiz, çoğumuzu daha savunmasız bıraktı." ifadelerini kullandı.

Mektuba göre, çalışanların kişisel iCloud hesaplarını iş cihazlarıyla senkronize etmeleri isteniyor. Bu nedenle çalışanlar, kişisel verileri için yasal koruma talep ediyor.

Ağustos ayında, Apple’da kıdemli mühendislik programı yöneticisi olan Ashley Gjøvik, gördüğü cinsiyetçilik, zorbalık ve taciz iddialarından şikayetçi olunca şirket tarafından izne çıkarılmıştı.

Tüm bu raporlarla ilgili açıklama yapan Apple, tüm endişeleri ciddiye aldığını ve bir endişe ortaya çıktığında kapsamlı bir şekilde araştırdığını söyledi.