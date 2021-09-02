Apple, çalışanlarından aşı bilgisi istedi

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, çalışanlardan aşı durumunu yönetime bildirmelerini talep etti.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan Apple, salgının ilk aylarında dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatma kararı almış ve evden çalışma düzenine geçmişti.

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Apple, evden çalışma kararını gelecek ocak ayına kadar uzattıklarını ve ofise dönecek tüm çalışanların aşı olması gerektiğini açıklamıştı.

ÇALIŞANLARDAN AŞI DURUMU İSTENDİ

Teknoloji devi Apple, ülkedeki koronavirüs vakaları yükseldikçe ABD çalışanlarından aşı durumlarını bildirmelerini istiyor.

Apple, evden çalışan veya ofiste olan tüm çalışanlarının aşı olmalarını gönüllük esasına bırakırken, aşı durumlarını bildirmeyi zorunlu hale getirdi.

ÇALIŞANLAR, ESNEK SİSTEM İSTİYOR

Apple, pandeminin bitmesi durumunda çalışanlarını haftada 3 gün işe gelmesini istiyor. Ancak bu hibrit modele karşı çıkan çalışanlar, daha esnek bir model istiyor.

Apple CEO'su Tim Cook geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, pandemi kısıtlamaları sırasında şirketin bu yılki başarısını uzaktan çalışma sistemine bağlayarak, gelecekte bu konuda daha fazla esneklik sağlayabileceklerini söylemişti.