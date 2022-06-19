Apple çalışanlarından bir ilk: Sendikalaşma kararı alındı

Apple çalışanlarından bir ilk: Sendikalaşma kararı alındı

Towson Apple mağazası çalışanları, gerçekleştirilen oylamayla sendikayı kabul eden ilk grup oldu.

Teknoloji devi Apple'da perakende görevlileri sendikalaşmaya karar verdi.

ABD'de ilk kez sendikalaşma adımı, Maryland eyaletinde gerçekleştirildi.

Sendikayı kabul eden ilk grup

Baltimore'un dışındaki Towson Town Alışveriş Merkezi'nde bulunan Apple mağazasında çalışan yaklaşık 100 işçi, sendikalaşmak için sandık başına gitti.

Towson Apple mağazası çalışanları, 33 "hayır" oyuna karşı 65 "evet" oyu ile ülkede sendikayı kabul eden ilk grup oldu.

"Sergiledikleri cesareti alkışlıyorum"

Sendika Başkanı Robert Martinez Jr, "Towson'daki Apple mağazası çalışanlarının bu tarihi zafere ulaşmak için sergilediği cesareti alkışlıyorum. Ülke genelinde binlerce Apple çalışanının gözleri bu seçimdeydi." ifadesini kullandı.

New York ve Atlanta'da seçim planı

AA'nın haberine göre, Apple firmasından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

New York ve Atlanta'daki Apple perakende mağazalarının da ileriki günlerde sendikalaşmak için seçime gitmeyi planladığı kaydedildi.