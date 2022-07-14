Apple Car hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Apple'ın merakla beklenen elektrikli otomobil projesinden yeni detaylar paylaşıldı.

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda gündem oldukça yoğun. Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2024 yılında kendi sürücüsüz otomobiliyle karşımıza çıkacak.

Project Titan olarak adlandırılan elektrikli ve otonom araç projesini oldukça gizli yürüten Apple, diğer üreticilerden birkaç ismi transfer etmişti.

Tasarım detayları ortaya çıktı

Paylaşılan farklı sızıntıların ardından, şimdi de aracın tasarım detayları ortaya çıktı. Apple Car'ın en son tasarımının, yolcular arasında daha kolay iletişim kurulmasına fırsat tanıyacak birbirine bakan dört adet koltuk içerdiği söyleniyor.

Ayrıca Apple’ın otomatik olarak yükseltilen ve kullanılmadığında alçalan bir bagaj tasarımı üzerinde denemeler gerçekleştirdiği de gelen haberler arasında.

Öte yandan, otomobil koltuklarının arkasında yukarı ve aşağı ayarlanabilen devasa ekranlar bulunabileceği de belirtiliyor.

Bununla birlikte Apple, direksiyon ve fren pedalları olmayan araçların tanıtılması için Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden onay almak zorunda kalacak.

Apple proje ekibinin, sürücüsüz bir araçla denemelere başladığı da ortaya çıkan diğer bilgiler arasında.

Son olarak, tüm bunların Apple tarafından henüz doğrulanmadığını belirtelim. Diğer üreticilere göre sürücüsüz araç projesini sessiz bir şekilde yürüten ABD'li şirket, şimdiye kadar hiçbir açıklama yapmadı.