Apple CEO'su Tim Cook: iPhone'cular Android'e geçebilir

Apple CEO'su Tim Cook, dışarıdan uygulama veya oyun yüklemek isteyen iPhone sahiplerinin Android'e geçebileceğini söyledi.

Google'ın Android işletim sistemiyle Apple'ın iOS işletim sistemi yıllardır rekabet halinde. Ancak konu gizlilik ve güvenlik olduğunda, iOS bir adım daha önde.

Bildiğiniz gibi, Android telefonlara mağaza dışından APK şeklinde oyun veya uygulama yüklenebiliyor. Ancak Apple, iOS işletim sistemine mağaza dışından herhangi bir yükleme yapılmasına izin vermiyor.

Son zamanlarda Apple'ın bu kararı oldukça eleştirilmeye başlandı. Hatta Avrupa Komisyonu, Apple'ın dışarıdan yüklemeler konusunda esnek davranmasını gerektiğini söylemişti.

TIM COOK: İSTEYEN ANDROID'E GEÇEBİLİR

Apple CEO’su Tim Cook, gelen eleştirilerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Cook, dışarıdan yükleme yapmak isteyen iPhone kullanıcılarının Android'e geçebileceklerini söyledi.





Apple’ın temel ilkesinin gizlilik ve güvenlik olduğunu ve dışarıdan yüklenecek uygulamaların tehlikeli olabileceğini söyleyen Cook, dışarıda uygulama yüklemenin telefonlar için ölümcül sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

Cook, hiçbir şekilde cihazlarında dışarıdan uygulama yüklemeye izin vermeyeceklerini söylese de Avrupa Birliği Komisyonu'ndan gelen baskılar şirketi zor durumda bırakıyor.

Avrupa Komisyonu, Apple'ın App Store üzerinden yüzde 30'luk bir kesinti yaptığını hatırlatarak, şirketin kullanıcılara ve geliştiricilere mağaza dayatması yaptığını söylüyor.