Apple CEO'su Tim Cook'un serveti 1 milyar doları aştı

Apple'ın hisse değerinin yükselmesiyle birlikte kişisel serveti 1 milyar doları aşan Tim Cook, milyarderler kulübüne adını yazdırmayı başardı.

Steve Jobs'tan aldığı görevini yaklaşık 9 yıldır başarılı bir şekilde devam ettiren Apple CEO'su Tim Cook, koronavirüs salgınından sonra şirket hisselerinin yükselmesiyle servetine servet kattı.

Apple'ın hisse senedi fiyatının 450 dolar üzerine çıkması ve toplam şirket değerinin 1.93 trilyon dolar seviyesine yükselmesi, Tim Cook'un kişisel servetinin 1 milyar dolara ulaşmasını sağladı.

Bu sayede tecrübeli CEO; Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates ve Elon Musk gibi isimlerin yer aldığı milyarderler kulübüne adını yazdırdı. Ayrıca listedeki milyarderlerin aksine, Cook'un şirket kurucusu olmadığını hatırlatmakta fayda var.

SERVETİNİ HAYIR İŞLERİNDE HARCIYOR

Tim Cook; yıllar önce yaptığı bir açıklamada, parasının büyük bir kısmını hayır kurumlarına bağışladığını ve hayırseverlik projelerine destek verdiğini söylemişti.

59 yaşındaki CEO'nun, çok yakında Apple ile sözleşmesi sona erecek. Ancak şirketin, Cook ile devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.