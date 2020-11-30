Apple, cihazların ömrünü bilerek azaltmakla suçlanıyor

Apple, İngiltere'de Çevre Denetim Komitesi tarafından yürütülen soruşturmada, cihazların ömrünü bilerek azaltmakla suçlandı. ABD'li şirketten, bu suçlamalara kısa süre içinde cevap geldi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, zaman zaman çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalıyor.

ABD'li şirket, ilk defa 2017 yılında eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını itiraf etmiş ve büyük tepki toplamıştı.

Şirket, eskiyen bataryalarda meydana gelen rastgele kapanma sorunlarının önüne geçebilmek için işlemci kısıtlaması yaptığını açıklasa da kullanıcılar, yavaşlayan iPhone'lar nedeniyle bu açıklamadan pek de memnun kalmadı.

Apple, eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını açıklamasının ardından birçok dava ile karşı karşıya kaldı ve yüklü cezalar ödedi.

APPLE'A YENİ SUÇLAMA

İngiltere'deki Environmental Audit Committee (Çevre Denetim Komitesi), Apple'ı planlı eskitme ile suçluyor. Komite, ABD'li şirketin, ürünlerini bilerek tamir edilmesi zor bir hale getirdiğini ve bu nedenle cihazların ömrünü azalttığını söylüyor.

"ONARIM İMKANSIZ"

Çevre Denetim Komitesi'nin yayınladığı rapora göre Apple, ürettiği cihazlarda bulunan neredeyse tüm parçaları lehimleyip sabitliyor. Bu da cihazların onarımını imkansız hale getiriyor.

Aynı rapora göre tüketiciler, oldukça pahalı olan tamir ücretlerini ödemek yerine daha yeni bir model almaya sıcak bakıyor.

APPLE'DAN CEVAP GELDİ

Çevre Denetim Komitesi'nin yayınladığı rapor hakkında açıklama yapan Apple, "Çevre Denetim Komitesi'nin yayınladığı rapor nedeniyle hayal kırıklığına uğradık. Müşterilerimizin her zamankinden daha iyi kaliteli ve güvenli onarım imkanına sahip olması için çok fazla seçenek sunuyoruz. Bu nedenle en yeni Apple Watch, iPad ve iPhone serimizdeki temel bileşenleri, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretiyoruz.

"Gelecek nesle temiz bir ekonomi ve sağlıklı bir gezegen bırakmak için hükümetle birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.