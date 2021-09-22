Euro
10.117
0%
Dolar
8.6194
-0.09%
Altın
493.5
0.25%
Borsa
1.386
0%
Bitcoin
366.773
-1.87%
EXEN Coin
23.04
1.09%
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C

    Apple, cihazlarıyla depresyonu tespit etmek istiyor

    Apple, cihazlarının depresyonu erken tespit etmeye yardımcı olup olmayacağını araştırmak için bilim insanlarıyla birlikte çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 09:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Apple, cihazlarıyla depresyonu tespit etmek istiyor

    Özellikle Apple Watch serisine birçok sağlık uygulaması ekleyen Apple, gelecekte daha gelişmiş bir hizmet vermeyi düşünüyor.

    Gelen bilgilere göre ABD'li şirket; cihazlarının uyku düzeni ve yazma davranışı gibi verileri toplayıp toplamadığını, belirli zihinsel sağlık koşulları veya bilişsel gerilemeyle eşleşip eşleşmediğini araştırmak için bilim insanlarıyla birlikte çalışıyor.

    ERKEN UYARI YAPILABİLİR

    iPhone veya Apple Watch gibi Apple cihazlarından toplanan veriler bir sağlık durumuyla ilişkilendirilirse; Apple, insanları risk altında veya depresyonda oldukları konusunda uyarabilecek.

    APPLE

    Apple’ın ABD biyoteknoloji şirketi Biogen ve Kaliforniya Üniversitesi ile bu yılın başlarında bir ortaklığa imza atmıştı. Söz konusu çalışmaların, bu ortaklığın bir ürünü olduğu belirtiliyor.

    Gelen bilgilere göre Apple, gelecekte sağlık verilerini toplamak için iPhone’un video kamerasını, klavyesini, ses sensörlerini ve Apple Watch’u kullanabilir.

    Buna kullanıcıların nasıl konuştuğu, ne sıklıkta ve ne kadar hızlı yürüdükleri, kalp ve nefes hızları, uyku düzenleri ve daha fazlası da dahil.

    Biogen araştırması iki yıl sürecek ve yaklaşık 20 bin kişiden yukarıdaki veriler toplanarak sistemin nasıl sonuçlar verdiği değerlendirilecek.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir