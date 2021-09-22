Apple, cihazlarıyla depresyonu tespit etmek istiyor

Apple, cihazlarının depresyonu erken tespit etmeye yardımcı olup olmayacağını araştırmak için bilim insanlarıyla birlikte çalışıyor.

Özellikle Apple Watch serisine birçok sağlık uygulaması ekleyen Apple, gelecekte daha gelişmiş bir hizmet vermeyi düşünüyor.

Gelen bilgilere göre ABD'li şirket; cihazlarının uyku düzeni ve yazma davranışı gibi verileri toplayıp toplamadığını, belirli zihinsel sağlık koşulları veya bilişsel gerilemeyle eşleşip eşleşmediğini araştırmak için bilim insanlarıyla birlikte çalışıyor.

ERKEN UYARI YAPILABİLİR

iPhone veya Apple Watch gibi Apple cihazlarından toplanan veriler bir sağlık durumuyla ilişkilendirilirse; Apple, insanları risk altında veya depresyonda oldukları konusunda uyarabilecek.

Apple’ın ABD biyoteknoloji şirketi Biogen ve Kaliforniya Üniversitesi ile bu yılın başlarında bir ortaklığa imza atmıştı. Söz konusu çalışmaların, bu ortaklığın bir ürünü olduğu belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre Apple, gelecekte sağlık verilerini toplamak için iPhone’un video kamerasını, klavyesini, ses sensörlerini ve Apple Watch’u kullanabilir.

Buna kullanıcıların nasıl konuştuğu, ne sıklıkta ve ne kadar hızlı yürüdükleri, kalp ve nefes hızları, uyku düzenleri ve daha fazlası da dahil.

Biogen araştırması iki yıl sürecek ve yaklaşık 20 bin kişiden yukarıdaki veriler toplanarak sistemin nasıl sonuçlar verdiği değerlendirilecek.