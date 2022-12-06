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    Apple, Çin dışında üretim yapma planını hızlandırdı

    Apple, Çin dışındaki üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarına hız verdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 11:41
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    Apple, Çin dışında üretim yapma planını hızlandırdı

    Çin’in Zhengzhou kentindeki dünyanın en büyük iPhone üretim üssü olarak bilinen fabrikada tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle iPhone üretiminde aksaklıklar yaşanıyor.

    Yaklaşık 300 bin kişinin çalıştığı bilinen tesiste, vakalar nedeniyle giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı.

    Çin'in uyguladığı sıkı karantina politikaları nedeniyle, iPhone 14 modellerini üretmekte sorunlar yaşayan Apple, üretimi Çin dışına çıkarmak istiyor.

    Apple, çalışmalara hız verdi

    Apple, daha önce de gündeminde olan Çin dışındaki üretim planlarını hızlandırdı. Çin’in koronavirüs ile mücadele için uyguladığı katı politikaların iPhone üretim sürecini etkilemesi nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtiliyor.

    iphone

    Apple, Hindistan ve Vietnam’ın üretimdeki ağırlığını artırmayı planlıyor. Ayrıca şirket, hâlihazırda bazı iPhone modellerini Hindistan ve Brezilya’da üretiyor.

    LuxShare ve Inventec’in üretim tesislerinin bulunduğu Vietnam, AirPods ve HomePod’un ana üretim merkezi konumunda.

    Çin’deki üretim alt yapısını ve ucuz iş gücünü başka ülkelerde bulmak pek kolay değil. Bu nedenle Apple, üretimi Çin dışına çıkarma planları kapsamında bazı zorluklar yaşayabilir.


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