Apple, Çin'deki 39 bin oyunu App Store mağazasından kaldırdı

Apple, 39 binden fazla oyunu Çin'deki AppStore'dan kaldırdı. Kaldırılan oyunlar arasında Assassin's Creed Identity ve NBA 2K20 gibi popüler oyunlar da bulunuyor.

Apple, Çin’deki kullanıcılara yönelik AppStore mağazasından 39 binden fazla oyunu kaldırarak adeta kıyım yaptı.

Apple tarihinde bir günde en büyük silme işlemi olarak kayıtlara geçen bu hamle ile ilgili ABD'li şirketten henüz bir açıklama gelmedi.

46 BİNDEN FAZLA UYGULAMA DA KALDIRILDI

Çinli yetkililerin lisans hakkı olmayan oyunlar için böyle bir talebi olduğunu açıklayan araştırma şirketi Qimai, kaldırılan 39 bin oyunun yanı sıra, 46 binden fazla uygulamanın da mağazadan silindiğini söyledi.

Çin'deki App Store'dan kaldırılan oyunlar arasında Ubisoft’un Assassin’s Creed Identity ve NBA 2K20 de bulunuyor.

Qimai, “Apple’ın mağazasında en popüler 1500 paralı oyundan sadece 74’ü kaldı.” açıklamasını yaptı.

Apple, Çin hükümeti tarafından lisansı olmayan oyunların lisans almaları için haziran ayının sonuna kadar süre vermiş ve daha sonra bu süreyi 31 Aralık’a çekmişti.