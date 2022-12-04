Apple, Çin'deki hakimiyetini güçlendiriyor

Apple, Çin'de şimdiye kadarki en yüksek aylık pazar payına erişti ve elini daha da güçlendirdi.

Apple, üretimde Çin ağırlığını azaltma planları kapsamında, iPhone üretiminin bir bölümünü daha önce Hindistan'a kaydırmış ve bazı modellerin üretimine başlamıştı.

Son zamanlarda ise ülkede uygulanan sıkı karantina tedbirleri nedeniyle iPhone üretmekte zorlanan şirket, tüm bunlara rağmen hakimiyetini güçlendiriyor.

Apple'dan Çin'de yeni rekor

Son raporlara göre Apple, Çin'de şimdiye kadarki en yüksek aylık pazar payına erişmeyi başardı.

Counterpoint Research pazar araştırmasına göre Apple, Ekim 2022'de Çin'de şimdiye kadarki en yüksek aylık pazar payına (yüzde 25) ulaşırken, art arda ikinci ay ülkede 1 numaralı üretici oldu.

Apple’ın yükselişiyle birlikte Çin pazarındaki diğer üreticilerin satışları aynı dönemde düşüş yaşarken, Apple ise yüzde 21 büyüme kaydetti.

Huawei'nin çöküşü Apple'a yaradı

Çin’deki son iki yılın trendine bakıldığında Huawei’nin kaybetmiş olduğu pazar payının en büyük kazananı açık ara Apple.

Çin'in premium segmentinde neredeyse tartışmasız bir lider haline gelen Apple, bu yıl da iPhone 14 Pro ve Pro Max'in önceki nesle göre daha iyi performans göstermesiyle iyi bir başlangıç ​​yaptı.