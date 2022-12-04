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    Apple, Çin'deki hakimiyetini güçlendiriyor

    Apple, Çin'de şimdiye kadarki en yüksek aylık pazar payına erişti ve elini daha da güçlendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2022 - 11:57
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    Apple, Çin'deki hakimiyetini güçlendiriyor

    Apple, üretimde Çin ağırlığını azaltma planları kapsamında, iPhone üretiminin bir bölümünü daha önce Hindistan'a kaydırmış ve bazı modellerin üretimine başlamıştı.

    Son zamanlarda ise ülkede uygulanan sıkı karantina tedbirleri nedeniyle iPhone üretmekte zorlanan şirket, tüm bunlara rağmen hakimiyetini güçlendiriyor.

    Apple'dan Çin'de yeni rekor

    Son raporlara göre Apple, Çin'de şimdiye kadarki en yüksek aylık pazar payına erişmeyi başardı.

    Counterpoint Research pazar araştırmasına göre Apple, Ekim 2022'de Çin'de şimdiye kadarki en yüksek aylık pazar payına (yüzde 25) ulaşırken, art arda ikinci ay ülkede 1 numaralı üretici oldu.

    Apple’ın yükselişiyle birlikte Çin pazarındaki diğer üreticilerin satışları aynı dönemde düşüş yaşarken, Apple ise yüzde 21 büyüme kaydetti.

    iphone 14

    Huawei'nin çöküşü Apple'a yaradı

    Çin’deki son iki yılın trendine bakıldığında Huawei’nin kaybetmiş olduğu pazar payının en büyük kazananı açık ara Apple.

    Çin'in premium segmentinde neredeyse tartışmasız bir lider haline gelen Apple, bu yıl da iPhone 14 Pro ve Pro Max'in önceki nesle göre daha iyi performans göstermesiyle iyi bir başlangıç ​​yaptı.


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