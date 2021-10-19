Apple, çip krizi nedeniyle daha az iPhone satacak

JPMorgan, küresel çip kıtlığı ve Asya'daki fabrika kapanışları sonucunda Apple'ın iPhone satış hedefini düşürdü.

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 13 modellerini tanıtmıştı. Ancak, yeni modellerin üretimde sıkıntıların yaşandığı bir zamana denk gelmesi, şirketi zor durumda bırakabilir.

JPMorgan, küresel çip kıtlığı ve Asya'daki fabrika kapanışları sonucunda Apple'ın iPhone satış tahminini düşürdü.

iPHONE GELİRLERİNDE YÜZDE 4'LÜK DÜŞÜŞ TAHMİNİ

Analist Samik Chatterjee müşterilerine gönderdiği bir notta, aracı kurumun 2022 mali yılının ilk çeyreği için iPhone gelir tahminini 63 milyar dolara indirdiğini ve bunun yıllık yaklaşık yüzde 4'lük bir düşüş olacağını söyledi.

Öte yandan Apple, 2021'in son çeyreğinde 90 milyon iPhone üretmeyi hedefliyordu. Ancak şirket, çip krizi nedeniyle hedefini 10 milyon düşürerek 80 milyona çekti.

Dördüncü çeyrek için JPMorgan, iPhone'ların 58 milyon adet sattıktan sonra 46 milyar dolar gelir getirmesini bekliyor, bu Wall Street'in 41 milyar dolarlık tahmininden biraz daha yüksek.

APPLE'IN ÇİP KRİZİYLE MÜCADELESİ

Apple, devasa satın alma gücü ve çip satıcılarıyla uzun vadeli tedarik anlaşmaları nedeniyle, çip krizini diğer birçok şirketten daha iyi atlatmış olsa da tedarik zinciri darboğazları ve Vietnam gibi ülkelerde yılın ikinci yarısında yaşanan kilitlenmeler, üretimi zaman zaman engelleyebiliyor.

Analistler, iPhone 13 satın almak isteyen müşterilerin, son yıllarda en uzun bekleme süreleriyle karşı karşıya olduklarını söylüyor.

Apple CEO'su Tim Cook, temmuz ayında yarı iletken cihaz üretimindeki sıkıntının iPhone ve iPad satışlarını etkileyebileceği uyarısında bulunmuştu.

KRİZE RAĞMEN REKOR GELEBİLİR

Öte yandan birçok analist, küresel çip tedarik sorunlarına rağmen iPhone 13 satışlarının rekor kıracağı görüşünde birleşiyor.