Apple, çip krizi nedeniyle iPhone 13 üretiminde kesinti yapacak

Apple, çip krizi nedeniyle iPhone 13 üretiminde kesinti yapacak

Apple, dünya genelindeki çip krizi nedeniyle iPhone 13 üretiminde kesintiye gitme kararı aldı.

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 13 modellerini tanıtmıştı. Ancak, yeni modellerin üretimde sıkıntıların yaşandığı bir zamana denk gelmesi, şirketi zor durumda bırakacak gibi görünüyor.

Apple, 2021'in son çeyreğinde 90 milyon iPhone üretmeyi hedefliyordu. Ancak şirket, çip krizi nedeniyle hedefini 10 milyon düşürerek 80 milyona çekti.

HİSSELER DÜŞTÜ

Apple'ın hisseleri, küresel çip sıkıntısı nedeniyle iPhone 13 üretim hedeflerini tutturamayacağı haberlerinin ardından yüzde 1,2 değer kaybetti.

Ayrıca, Apple'a zamanında yeterli sayıda çip teslim etmekte zorlanan imalatçı şirketler Broadcom ve Texas Instruments'ın hisseleri de yüzde 1 düştü.

Apple CEO'su Tim Cook, temmuz ayında yarı iletken cihaz üretimindeki sıkıntının iPhone ve iPad satışlarını etkileyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Yatırım şirketi Wedbush, Apple'ın alışverişin hızlandığı tatil döneminde 5 milyondan fazla iPhone 13 eksiği yaşayabileceği tahmininde bulundu.

Wedbush analistleri Daniel Ives ve John Katsingris, çip sıkıntısının 'kaygı verici olmadığını', akıllı telefonların 2022'nin ilk dönemlerinde dağıtıma hazır olmasını beklediklerini söyledi.

KRİZE RAĞMEN REKOR GELEBİLİR

Öte yandan birçok analist, küresel çip tedarik sorunlarına rağmen iPhone 13 satışlarının rekor kıracağı görüşünde birleşiyor.