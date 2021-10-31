Apple, çip sıkıntısına rağmen satışlarını artırıyor: İşte nedeni

Apple, aylardır devam eden küresel çip krizinden en az etkilenen akıllı telefon markası konumunda.

Counterpoint Research tarafından hazırlanan en son "Küresel Akıllı Telefon Üç Aylık Sevkiyat tahminlerine" göre, 2021 için sevk edilecek toplam birimlerin yılda yalnızca yüzde 6 artarak 1,41 milyar adede ulaşması bekleniyor;

Counterpoint, daha önce yıllık yüzde 9 büyüme ile 1,45 milyar adet akıllı telefon sevkiyatı yapılacağını tahmin etmişti. Ancak görünüşe göre, son aylarda yaşanan çip krizi işleri biraz değiştirdi.

EN AZ ETKİLENEN APPLE

Counterpoint Research araştırmasına göre Apple, çip sıkıntısına iyi dayandı ve en az etkilenen marka konumunda. Öyle ki şirket, yılın üçüncü çeyreğinde çip krizine rağmen akıllı telefon pazar payını yüzde 3 artırmayı başardı.

APPLE NEDEN ÇİP KRİZİNDEN ETKİLENMİYOR

Apple, Asya'daki fabrika kapanışlarına ve yılın ikinci yarısındaki yüksek talebe rağmen iPhone 13 üretimini aksatmadı. Çünkü marka, devasa satın alma gücü ve çip satıcılarıyla uzun vadeli tedarik anlaşmaları nedeniyle arz sıkıntısını diğer birçok şirketten daha iyi atlattı.

Canalys analisti Ben Stanton, Reuters'e verdiği demeçte, "Kıtlıklar alt uçta oldukça kötü durumda. Bu nedenle Apple, krize rakiplerinin çoğundan daha az maruz kalıyor, Çünkü Apple, en üstte kalmaya devam ediyor." dedi.

Apple'ın tedarik gücü, geçtiğimiz çeyrekte yıllık yüzde 83'lük şaşırtıcı bir büyüme kaydettiği Çin'de adeta gövde gösterisi yaptı.

Marka, dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip Çin'de en çok tercih edilen markalardan biri olmaya devam etti.

Apple, üçüncü çeyrekte sevkiyatlarını artırırken, pazar lideri Samsung Electronics ve rakibi Xiaomi, çip krizi nedeniyle düşüş yaşadı.