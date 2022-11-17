Apple, çipler için gözünü ABD'ye çevirdi

Apple, Arizona'da yapım aşamasında olan bir fabrikadan çip tedarik etmeye hazırlanıyor.

Apple, cihazlarında kullanmak üzere ABD'nin Arizona eyaletinde yapım aşamasında olan bir fabrikadan çip tedarik etmek için kolları sıvadı.

Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, geçen yıl Arizona'da bir çip fabrikası kurmak için 12 milyar dolarlık bir tesis kuracağını açıklamıştı. Muhtemelen, Apple'ın ABD'den tedarik edeceği çipler bu fabrikada üretilecek.

Apple'ın Avrupa planları da var

Öte yandan, Apple CEO'su Tim Cook, Almanya'da yerel mühendislik ve perakende çalışanları ile yaptığı bir toplantıda, şirketin Avrupa'daki fabrikalardan yapılan çip tedariklerini artırabileceğini söyledi.

Artan maliyetler nedeniyle Apple, çipleri kendi ülkesinden alarak tasarruf etmek istiyor. ABD merkezli şirket, Çin'de yaşanan koronavirüs kapanmaları nedeniyle iPhone üretmekte de zorlanıyor.