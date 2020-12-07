Apple, dokunmatik sorunu yaşayan iPhone 11 modellerinin ekranlarını ücretsiz değiştirecek

Apple, dokunmatik arızası yaşayan iPhone 11 modelleri için ücretsiz ekran değişim programı başlattığını açıkladı. Peki bu program kimleri kapsıyor? Detaylar haberimizde...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone 11 modellerindeki ekran bileşeninin arızalanması nedeniyle, bazı modellerde dokunmatik sorunu yaşandığını açıkladı.

Kasım 2019 ile Mayıs 2020 tarihleri arasında üretilen iPhone 11'lerin bu sorundan etkilenmiş olabileceğini duyuran şirket, ücretsiz bir ekran değişim programı başlattı.

EKRAN DEĞİŞİM PROGRAMINA NASIL BAŞVURULUR

Apple'ın, iPhone 11 modelleri için başlattığı ücretsiz ekran değişim programına katılabilmek için, öncellikle bir Apple yetkili servis sağlayıcısına başvurmalı veya Apple Store üzerinden randevu talebi oluşturmanız gerekiyor.

Daha sonra Apple uzmanları, telefonunuzu inceleyerek söz konusu sorundan etkilenip etkilenmediğinizi doğrulayacak.

Apple ayrıca, söz konusu sorundan dolayı daha önce ücretli olarak ekran değişimi yapan kullanıcılara da para iadesi yapacağını duyurdu. Ancak yeniden belirtmeliyiz ki bu durum yalnızca iPhone 11'ler için geçerli.

Eğer siz de iPhone 11'inizde dokunmatik sorunları olduğunu düşünüyorsanız, aşağıdaki bağlantıdan telefonunuzun seri numarası ile sorgulama yapabilir ve telefonunuzun değişim için uygun olup olmadığını öğrenebilirsiniz.