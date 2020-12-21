Apple, dünya genelindeki mağazalarını yeniden kapatıyor

Apple, son günlerde artmaya başlayan koronavirüs vakaları sonrası, hem ABD'de hem de Avrupa'da pek çok mağazasını yeniden kapatma kararı aldı.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan Apple, salgının ilk aylarında dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatma kararı almıştı.

Ardından normalleşmenin başlamasıyla bütün mağazalarını yeniden açan ABD'li şirket, aldığı önlemlerle hizmet vermeye başlamıştı.

MAĞAZALAR YENİDEN KAPANIYOR

Son günlerde yeniden yükselişe geçen koronavirüs vakaları, Apple'ı yeniden harekete geçirdi. Şirket; ABD, Güney Amerika ve Avrupa'da pek çok mağazasını yeniden kapatma kararı aldı.

Özellikle Kaliforniya'da yükselişe geçen rakamlar sonrası Apple, bölgede bulunan 53 mağazasının tamamını kapattı. Şirket ayrıca; Almanya, Hollanda, Meksika, Brezilya ve İngiltere'de bulunan Apple Store'ları da bir bir kapatıyor.

TÜRKİYE'DEKİ MAĞAZALAR DA KAPANMIŞTI

Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce de kapatılan ve yeniden hizmet vermeye başlayan Türkiye'deki Apple Store mağazaları, 12 Aralık'tan itibaren hizmet vermeyi durdurmuştu.

Bir süredir Genius Bar randevularında da kısıtlamaya giden Apple, mağazaların tekrar ne zaman açılacağına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.