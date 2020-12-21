Euro
9.3723
0.21%
Dolar
7.6744
0.6%
Altın
463.49
0.42%
Borsa
1.381
-1.93%
Bitcoin
179.547
-1.35%
EXEN Coin
11.40
-4.20%
8ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 8 C

    Apple, dünya genelindeki mağazalarını yeniden kapatıyor

    Apple, son günlerde artmaya başlayan koronavirüs vakaları sonrası, hem ABD'de hem de Avrupa'da pek çok mağazasını yeniden kapatma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 16:49
    • Güncelleme : 21.12.2020 - 17:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Apple, dünya genelindeki mağazalarını yeniden kapatıyor

    Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan Apple, salgının ilk aylarında dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatma kararı almıştı.

    Ardından normalleşmenin başlamasıyla bütün mağazalarını yeniden açan ABD'li şirket, aldığı önlemlerle hizmet vermeye başlamıştı.

    MAĞAZALAR YENİDEN KAPANIYOR

    Son günlerde yeniden yükselişe geçen koronavirüs vakaları, Apple'ı yeniden harekete geçirdi. Şirket; ABD, Güney Amerika ve Avrupa'da pek çok mağazasını yeniden kapatma kararı aldı.

    apple store

    Özellikle Kaliforniya'da yükselişe geçen rakamlar sonrası Apple, bölgede bulunan 53 mağazasının tamamını kapattı. Şirket ayrıca; Almanya, Hollanda, Meksika, Brezilya ve İngiltere'de bulunan Apple Store'ları da bir bir kapatıyor.

    TÜRKİYE'DEKİ MAĞAZALAR DA KAPANMIŞTI

    Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce de kapatılan ve yeniden hizmet vermeye başlayan Türkiye'deki Apple Store mağazaları, 12 Aralık'tan itibaren hizmet vermeyi durdurmuştu.

    Bir süredir Genius Bar randevularında da kısıtlamaya giden Apple, mağazaların tekrar ne zaman açılacağına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir