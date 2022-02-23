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    Apple, ekran altı parmak izi çalışmalarını durdurdu

    Apple, iPhone için ekran altı Touch ID parmak izi tarayıcısını geliştirmeyi durdurdu ve yalnızca Face ID'ye odaklandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 11:49
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    Apple, ekran altı parmak izi çalışmalarını durdurdu

    Son yıllarda akıllı telefon teknolojilerinin gelişmesiyle birçok yenilik karşımıza çıktı. Bu yeniliklerden biri de ekranın altına gömülü parmak izi tarayıcısı.

    Bazı üst segment Android telefonlarda bu teknoloji kullanılsa da Apple, iPhone'larda henüz böyle bir tarayıcı kullanmıyor.

    iPhone 14 serisinin bu teknolojiyi alan ilk seri olacağına dair söylentiler vardı, ancak görünüşe göre Apple bu özelliği geliştirmeyi bıraktı. Bunun yerine Apple, Face ID'yi geliştirmeye odaklanacak.

    Daha önce, yeni iPhone 14 serisinin Ekran Altı Face ID teknolojisine sahip olacağı iddia edilmişti. Ancak bu teknolojinin de iPhone 14'te kullanılmayacağı söyleniyor.

    iphone

    APPLE, HER ZAMAN GERİDEN TAKİP EDİYOR

    Apple, zaman içinde bu teknolojilerde önemli geliştirmeler yaptığı için diğer rakiplerinden biraz geride kalıyor. Şirket, bu plan doğrultusunda hatasız bir deneyim sunmak istiyor.

    Örneğin, şu anda birçok marka çentik devrini tamamen kapatmasına rağmen Apple henüz bu tasarımdan vazgeçmiş değil. Kaynaklar, çentiği ve delikleri olmayan ilk Apple akıllı telefonunun iPhone 15 Pro olacağını söylüyor.


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