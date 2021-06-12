Apple, elektrikli aracı için BMW'den kilit ismi transfer etti

Apple, elektrikli aracı için BMW'den kilit ismi transfer etti

Apple, BMW'nin i3 ve i8 programlarını yöneten Ulrich Kranz'ı elektrikli araç projesi için bünyesine kattı.

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda gündem oldukça yoğun.

Geçtiğimiz aylarda Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2024 yılında kendi sürücüsüz otomobiliyle karşımıza çıkacak.

Şimdiye kadar, ismi belli olmayan kaynaklardan proje hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı. Ancak şirket, Project Titan olarak adlandırılan elektrikli ve otonom araç projesini oldukça gizli yürütüyor.

APPLE'DAN YENİ TRANSFER

Apple'ın projeyi geliştirmek adına önemli bir adım daha attığı ortaya çıktı. Teknoloji devi, Ulrich Kranz'ı projede görev almak üzere bünyesine kattı.

Projenin kilit isimlerinden biri olacak Kranz, BMW'nin i3 ve i8 programlarını yöneten kişi olarak öne çıkıyor.

Ulrich Kranz, aynı zamanda Canoo isimli elektrikli araç şirketinin kurucu ortağı ve CEO'suydu.

Apple, Kranz'ı saflarına kattıklarını onayladı, fakat görev tanımı hakkında herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Reuters’ın konuya hâkim dört kaynağa dayandırdığı haberine göre Apple, üretmeyi planladığı elektrikli araçlarda kullanacağı piller için Çin merkezli tedarikçiler CATL ve BYD ile görüşüyor.



