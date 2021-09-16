Apple, elektrikli aracı için ortak bulamadı

Gelen bilgilere göre Apple, kendi elektrikli aracı için herhangi bir şirketle anlaşamadı ve üretimi kendi yapma kararı aldı.

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda gündem oldukça yoğun. Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2024 yılında kendi sürücüsüz otomobiliyle karşımıza çıkacak.

Project Titan olarak adlandırılan elektrikli ve otonom araç projesini oldukça gizli yürüten Apple, geçtiğimiz haftalarda BMW'nin i3 ve i8 programlarının yöneticisi olan Ulrich Kranz'ı transfer etmişti.

Ayrıca Apple'ın üretim için bazı otomobil markalarıyla yakın temas halinde olduğu belirtiliyordu.

APPLE, KENDİ ÜRETMEYE KARAR VERDİ

Güney Koreli kaynaklara göre Apple, hiçbir otomobil şirketiyle anlaşamadı ve elektrikli otomobilin tüm geliştirme sürecini kendi başına üstlenmeye karar verdi.

Ancak projeyi başından beri gizlilik içinde yürüten Apple, bu iddialara da herhangi bir cevap vermedi.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Reuters’ın konuya hâkim dört kaynağa dayandırdığı haberine göre Apple, üretmeyi planladığı elektrikli araçlarda kullanacağı piller için Çin merkezli tedarikçiler CATL ve BYD ile görüşüyor.

