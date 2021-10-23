Apple, elektrikli araçlar için Çinlilerle anlaşamadı

Apple'ın elektrikli aracında kullanılmak üzere batarya üretimi için, markanın Çinli batarya üreticileriyle yaptığı görüşmeler askıya alındı.

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda gündem oldukça yoğun. Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2024 yılında kendi sürücüsüz otomobiliyle karşımıza çıkacak.

Project Titan olarak adlandırılan elektrikli ve otonom araç projesini oldukça gizli yürüten Apple, geçtiğimiz haftalarda BMW'nin i3 ve i8 programlarının yöneticisi olan Ulrich Kranz'ı transfer etmişti.

Ayrıca Apple'ın, üretim için bazı otomobil markalarıyla yakın temas halinde olduğu belirtiliyordu.

BATARYA ÜRETİMİ İÇİN ÇİNLİLERLE ANLAŞAMADI

Apple'ın çalışmaları devam eden elektrikli aracında kullanılmak üzere batarya üretimi için Çinli batarya üreticileri CATL and BYD ile yaptığı görüşmeler büyük ölçüde askıya alındı.

"YALNIZCA APPLE'A ÜRETİM YAPMAYIZ"

Konuya yakın olan üç kaynak, şirketlerin ABD'de yalnızca Apple için üretim yapacak ekip ve tesis kurmayı kabul etmemesi nedeniyle görüşmelerin sonlandığını söyledi.

Kaynaklar, batarya üreticilerinin geçen iki ay içinde istediği şartlara uyamacakları konusunda Apple'a bilgi verdiğini söyledi. Ancak bir kaynağa göre Apple, CATL ya da BYD ile görüşmelere devam etme umudunu kaybetmiş değil.

ÇİNLİLER BİR ADIM ÖNDE

Çinli batarya üreticileri lityum demir fosfat batarya teknolojisinde diğer üreticilerden daha ileri durumda. Kaynaklar daha önce Apple'ın maliyeti daha düşük olan bu teknolojiyi tercih ettiğini belirtmişti.

SİYASİ GERİLİM ENDİŞE YARATIYOR

Görüşmeler hakkında doğrudan bilgi sahibi bir kaynak, dünyanın bir numaralı araç bataryası üreticisi olan CATL'nin, Washington ile Beijing arasındaki siyasi gerilim ve maliyet endişeleri nedeniyle ABD'de üretim tesisi kurmak istemediği ifade etti.

İki kaynağın verdiği bilgiye göre, Kaliforniya'da demir-fosfat batarya üretim tesisi olan BYD, yanızca Apple ile çalışacak yeni bir tesis ve ekip oluşturmayı reddetti.

APPLE, JAPONLARA DÖNDÜ

Kaynaklar, görüşmelerin durması nedeniyle Apple'ın Japon batarya üreticileri ile çalışmayı değerlendirdiğini ve bu ay içinde Japonya'ya bir heyet gönderdiğini ifade etti.