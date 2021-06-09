Apple, elektrikli otomobili için batarya üreticileriyle görüşüyor

Apple'ın, elektrikli otomobili için Çinli batarya üreticileriyle görüştüğü söyleniyor.

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda gündem oldukça yoğun.

Geçtiğimiz aylarda Reuters'a konuşan kaynaklara göre Apple, 2024 yılında kendi sürücüsüz otomobiliyle karşımıza çıkacak.

ÇİNLİ ŞİRKETLERLE GÖRÜŞÜYOR

Apple, üretmeyi planladığı elektrikli araçlarda kullanacağı piller için Çin merkezli tedarikçiler CATL ve BYD ile görüşmelere başladı.

Reuters’ın konuya hâkim dört kaynağa dayandırdığı haberine göre, Apple üretim tesislerinin ABD’de kurulmasını planlıyor.

Beyaz Saray'da ekonomi danışmanı olan Jared Bernstein, "Anladığım kadarıyla Apple batarya fabrikalarını burada, ABD'de kurmak istiyor. Bu da Başkan'ın (Joe Biden) global pazara sahip olabilecek tedarik fabrikalarının ülke içine taşınması düşüncesiyle örtüşüyor." dedi.

Tesla’ya da batarya üreten şirketlerden biri olan CATL ise ABD ile Çin arasında yaşanan gerginlikler sebebiyle ABD’de kurulacak bir tesise sıcak bakmıyor.

APPLE, MALİYETİ DÜŞÜRMEK İSTİYOR

Apple'ın maliyetten kaçınmak için lityum demir fosfat bataryalar üretmek istediği belirtildi. Otomobillerde kullanılan bataryalarda çoğunlukla daha pahalı olan nikel ve kobalt kullanılıyor.