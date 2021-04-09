Apple, elma logosu kullanan şişe su üreticisine dava açtı

Apple, logosunda elma kullanan Georgette LLC isimli şişe su üreticisine telif davası açtı ve logonun değiştirilmesini talep etti.

Isırılmış elma logosu kullanan Apple'ın, logo konusunda son derece korumacı bir tutum sergilediği herkes tarafından biliniyor.

Örneğin şirket, geçtiğimiz aylarda logosunda elma kullanan "Prepear" isimli çocuklar için yemek öğünleri planlama uygulamasına dava açmıştı.

Apple; Prepear'ın armut şeklindeki logosundaki yaprağın, Apple logosunun ‘ayırt edici özelliğini azaltacağı ve tüketicilerin Apple ve Prepear'ın hizmetlerini karıştıracağı gerekçesiyle değiştirilmesini istemişti.

Mahkeme sonucunda ise Prepear, logosundaki yaprağı değiştirmek zorunda kalmıştı.

BİR DAVA DA ŞİŞE SU ÜRETİCİSİNE

Apple, bu sefer de logosunda elma kullanan Georgette LLC isimli şişe su üreticisine dava açtı.

Şirkete ait Arcus markasının kullandığı elma logosunun kendi logosuna çok benzediğini ve tüketicinin kafasında karışıklığa neden olduğunu belirten Apple, logonun değiştirilmesini talep ediyor.

Aslına bakacak olursak, Arcus logosunu incelediğimizde Apple'ın haklılık payının olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Çünkü ufak farklılıklar dışında her iki logo da neredeyse aynı.

Önümüzdeki günlerde görülecek davada nasıl bir karar çıkacağı bilinmez, ancak şimdiye kadar birçok şirkete logosunu değiştiren Apple'ın, bu davayı da kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor.