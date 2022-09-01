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    Apple, eski iPhone'lar için kritik yazılım güncellemesi yayınladı

    Apple; iPhone 5s, iPhone 6 ve bazı eski iPad modelleri için iOS 12.5.6 güncellemesini kullanıma sundu.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 11:47
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    Apple, eski iPhone'lar için kritik yazılım güncellemesi yayınladı

    Apple; iOS 15 desteği bulunmayan eski iPhone, iPod touch ve iPad modelleri için yeni bir güncelleme yayınladı. iOS 12.5.6 güncellemesi, telefonlardaki iki büyük güvenlik açığını kapattı.

    Yapılan açıklamaya göre söz konusu güncelleme, daha önce iOS 15.6.1 ile düzeltilen çekirdek ve WebKit tabanlı güvenlik açıklarını gideriyor.

    Apple'dan acil güncelleme uyarısı

    Bilgisayar korsanlarının söz konusu güvenlik açıklarından aktif olarak yararlanabileceğini belirten Apple, kullanıcıların acilen iPhone'larını güncellemesini öneriyor.

    iOS 12.5.6 güncellemesi; iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPod touch 6, birinci nesil iPad Air, iPad mini 2 ve iPad mini 3 modelleri için kullanıma sunuldu.

    Eğer bu modellerden birine sahipseniz,  Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek güncellemeyi yükleyebilirsiniz.

    apple


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