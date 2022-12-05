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- Apple, eskiyen ürünler listesini güncelledi
Apple, eskiyen ürünler listesini güncelledi
- Haber Merkezi
- 05.12.2022 - 09:05
- Güncelleme : 05.12.2022 - 09:20
Apple'a göre, bir ürün 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda vintage (eski) ürün listesine ekleniyor.
Apple, 1 Aralık tarihinde klasik ve eskiyen ürünler listesini güncelledi. 2013 sonu 21.5 inç ve 27 inç iMac’ler, 2014 ortası 21.5 inç iMac ve 2014 sonu 27 inç Retina 5K ekranlı iMac artık eskimiş Mac’ler arasına girdi.
Apple, ayrıca Apple Watch Series 2 akıllı saati klasik ürün listesine ekledi. 2016’da tanıtılan saat, en son watchOS 6.3 güncellemesini almıştı.
Artık destek alamayacaklar
Şirket, klasik ürünler arasına aldığı cihazları için birkaç istisna dışında donanım servisi vermeyi kesiyor. Ayrıca servis sağlayıcıları, eski ürünler için parça sipariş edemiyor.
Son zamanlarda Apple'ın "eski" listesine eklediği telefonlar şu şekilde:
- iPhone 4 (8GB)
- iPhone 5
- iPhone 5C
- iPhone 5S
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6s (32GB)
- iPhone 6s Plus (32GB)