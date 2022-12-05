Apple, eskiyen ürünler listesini güncelledi

Apple, klasik ve eski ürünler listesini güncelledi. Bazı cihazlar, eski ürünler listesine eklendi.

Apple'a göre, bir ürün 5 yıldan daha uzun ve 7 yıldan daha kısa bir süre önce satış için dağıtımı durdurulduğunda vintage (eski) ürün listesine ekleniyor.

Apple, 1 Aralık tarihinde klasik ve eskiyen ürünler listesini güncelledi. 2013 sonu 21.5 inç ve 27 inç iMac’ler, 2014 ortası 21.5 inç iMac ve 2014 sonu 27 inç Retina 5K ekranlı iMac artık eskimiş Mac’ler arasına girdi.

Apple, ayrıca Apple Watch Series 2 akıllı saati klasik ürün listesine ekledi. 2016’da tanıtılan saat, en son watchOS 6.3 güncellemesini almıştı.

Artık destek alamayacaklar

Şirket, klasik ürünler arasına aldığı cihazları için birkaç istisna dışında donanım servisi vermeyi kesiyor. Ayrıca servis sağlayıcıları, eski ürünler için parça sipariş edemiyor.

Son zamanlarda Apple'ın "eski" listesine eklediği telefonlar şu şekilde: