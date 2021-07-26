Apple, Face ID teknolojisini iMac'lere getirecek

Yeni gelen bilgilere göre Apple, birkaç yıl içinde Face ID teknolojisini iMac'lere entegre edecek.

Apple, 2017 yılında çıkardığı iPhone X modeli ile Face ID teknolojisini resmen kullanıma sunmuştu.

Apple'ın geliştirdiği yüz tanıma teknolojisi Face ID, kullanıcıların ekran kilidini açma veya kimlik doğrulama gibi işlemleri yüzleriyle gerçekleştirmelerini sağlıyor.

iMAC'LERE FACE ID GELİYOR

Apple, "Apple Silicon M1" çipi tarafından desteklenen en yeni iMac'lerini tanıttığında, biyometrik kimlik doğrulama için FaceID entegrasyonunu görmemek biraz hayal kırıklığı yaratmıştı.

Ancak Bloomberg analisti Mark Gurman'a göre, Apple'ın gelecekteki iMac'lerde Face ID'ye yer verecek.

Gurman, Apple'ın FaceID'nin biyometrik kimlik doğrulamanın geleceği olduğuna inandığını ve sonunda bu teknolojiyi iMac'ler dahil birçok cihazda kullanacağını söylüyor.

O zamana kadar Apple, güvenli biyometrik kimlik doğrulama için TouchID'yi daha ucuz bir alternatif olarak kullanmaya devam edecek.



Yayınladığı bültende görüşlerini bildiren Mark Gurman, "Bu yıl olmayacak ama bahse girerim Face ID birkaç yıl içinde Mac'lere gelecek. Tüm iPhone'ların ve iPad'lerin de bu zaman dilimi içinde Face ID'ye geçmesini bekliyorum.

Sonunda; ekrana gömülü bir kamera sayesinde üstteki çentik ortadan kalkacak. Yüz tanıma sensörü, Apple'a iki temel özellik sunar: güvenlik ve artırılmış gerçeklik. Touch ID, daha uygun fiyatlı olsa da yalnızca güvenlik sunuyor." dedi.

Face ID'yi, iMac'ler gibi ince bir tasarıma entegre etmek oldukça zor. Bu nedenle Apple, bu yılki Mac modellerinde bu teknolojiye yer vermemişti. Ancak görünüşe göre şirket, birkaç yıl içinde bu zorluğun da üstesinden gelecek.

Apple'ın çentik ihtiyacını tamamen ortadan kaldıracak olan FaceID sensörlerini ekranın altına entegre etmesi bekleniyor.

Bu söylenti, böyle bir iPhone'un 2023 gibi erken bir tarihte piyasaya sürülmesini bekleyen Apple analisti Ming Chi-Kuo tarafından da doğrulandı.

FACE ID NASIL ÇALIŞIYOR

TrueDepth kamera, Secure Enclave ve Neural Engine gibi Apple'ın geliştirdiği teknolojileri harmanlayan Face ID, yüzünüzün derinlik haritasını oluşturarak çeşitli analizler yapıyor ve yüzünüzün matematiksel modelini oluşturuyor.

Daha sonra ise Face ID yüz kilidi ile telefonunuzu açtığınız her an, bu işlemler tekrarlanıyor ve sistem kendini yeniliyor. Örneğin yüzünüzde herhangi bir değişiklik meydana gelse bile (saç, sakal, makyaj) sistem sizi rahatlıkla tanıyabiliyor.

Sürecin bu kadar hızlı işlemesinin nedeni ise Apple'ın yeni iPhone modellerinde bulunan işlemci. Bu işlemcinin içerisinde yer alan Neural Engine motoru, saniyede 5 trilyon işlem yaparak süreci siz fark etmeyeceğiniz kadar hızlandırıyor.