Apple, geliştirici konferansının programını açıkladı

Apple, bugüne kadarki en büyük Dünya Geliştiriciler Konferansı’nın (WWDC) programını paylaştı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle, Çin'deki mağazalarını geçici olarak kapattıktan sonra birçok çalışanını karantina altına alan Apple, her yıl düzenlediği WWDC (Worldwide Developer Conference) etkinliğini de ertelemek zorunda kalmıştı.

Apple; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansının 22 Haziran'da gerçekleşeceğini açıklayan şirket, şimdi de konferansın etkinlik programını paylaştı.

EN BÜYÜK GELİŞTİRİCİ KONFERANSI OLACAK

31. yılına ulaşan WWDC, 23 milyondan fazla üyesi olan küresel Apple geliştirici topluluğunu 22 - 26 Haziran tarihleri arasında daha önce görülmemiş bir şekilde sanal yolla bir araya getirecek. Bu da bugüne kadar yapılan en büyük WWDC etkinliği olacak.

Etkinliğin programı ise şu şekilde gerçekleşecek:

22 Haziran 20.00

Bu yıl içinde tüm Apple platformlarına gelecek olan heyecan verici yeni inovasyonları ve güncellemeler tanıtılacak.

22 Haziran 23:59

iOS, iPadOS, macOS, tvOS ve watchOS’teki en yeni gelişmeleri ve güncellemeleri sunulacak.

23-26 Haziran

23 Haziran’dan itibaren geliştiriciler, Apple mühendisleri tarafından yönetilen teknik ve tasarım odaklı 100’den fazla oturumda yeni nesil uygulamaları nasıl geliştirebileceklerini öğrenme imkanına sahip olacaklar.

Geliştiriciler, Apple platformlarındaki en yeni gelişmelere katkıda bulunmuş Apple mühendislerinden randevu talep edebilecekler. Bu laboratuvarlarda bire bir teknik rehberlik ve yeni özelliklerini nasıl uygulanacağıyla ilgili derinlemesine bilgi sağlanacak. Geliştirici Laboratuvarları, yer olduğu ölçüde Apple Geliştirici Programı üyelerine açık olacak.

Apple'ın geliştirici konferansıyla ilgili yeni gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.