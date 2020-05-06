Apple, geliştirici konferansının tarihini açıkladı

Apple, koronavirüs nedeniyle iptal edilen WWDC geliştirici konferansının ne zaman yapılacağını duyurdu. Etkinlik, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak sanal ortamda gerçekleşecek.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle, Çin'deki mağazalarını geçici olarak kapattıktan sonra birçok çalışanını karantina altına alan Apple, her yıl düzenlediği WWDC (Worldwide Developer Conference) etkinliğini de iptal etmek zorunda kalmıştı.

Apple; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansının ne zaman yapılacağını açıkladı. Şirket, etkinliğin 22 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

İLK DEFA SANAL ORTAMDA YAPILACAK

30 yıldır dünyanın dört bir yanındaki geliştiricileri bir araya getiren etkinlik, bu yıl farklı bir formatta ilk defa sanal ortamda gerçekleşecek.

Apple'ın pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı Phil Schiller, WWDC 2020’nin 155’ten fazla ülke ve bölgedeki 23 milyonu aşkın kayıtlı geliştiriciden oluşan topluluğu bir araya getireceğini açıkladı.

Etkinlik sırasında yeni iOS sürümü hakkında da detaylı bilgi verilmesi bekleniyor. Yeni gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.