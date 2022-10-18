Apple, giderek Çin'e bağımlı hale geliyor

iPhone 14 serisi akıllı telefonlar, eski modellere kıyasla daha fazla Çin bileşeni kullanıyor.

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

iPhone 14 serisi akıllı telefonlar, eski modellere kıyasla daha fazla Çin bileşeni kullanıyor. Bu da Apple'ın giderek Çin'e bağımlı hale geldiğini gösteriyor.

Çinli tedarikçi sayısı artıyor

Apple'ın tedarikçisi olmak hiç de kolay değil. Bunun için tedarikçilerin, Apple'ın bazı kriterlerini karşılamaları gerekiyor.

2012 yılında Apple'ın tedarikçi listesi 156 şirketten oluşuyordu ve bunların sadece 8'i Çinliydi. 2020 yılına gelindiğinde toplam tedarikçi sayısı 200'e ulaştı ve bunların 96'sı Çinli üreticiler oldu.

Apple'ın iPhone 14'teki bileşen tedarikçilerinin neredeyse yarısının Çinli olması dikkat çekiyor.

Başlıca Çinli tedarikçiler arasında Apple için konektörler ve hoparlörler üreten Luxshare Precision ve Goertek yer alıyor.

iPhone 14'te ayrıca Lens Technology'den Çin malı cam levha, BOE ekran panelleri, Western Digital, Toshiba ve Yangtze River Storage'dan flaş bellek kullanılıyor.