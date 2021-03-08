Apple, giyilebilir cihaz çalışmalarına hız verdi

Apple; 2022'de VR gözlük seti, 2025'te artırılmış gerçeklik gözlüğü ve 2030'da ise akıllı kontakt lens üretmeyi planlıyor.

Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerinde çalıştığı, ilk defa 2018 yılında yayınlanan raporlarda karşımıza çıkmıştı.

Her ne kadar şirket, bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmasa da Apple'ın attığı adımlar, bu teknolojiye olan ilgisini bir kez daha gösteriyor. Ancak ABD'li şirketin üzerinde çalıştığı başka giyilebilir teknolojiler de var.

Basına yansıyan bilgilere göre şirket, 2030'da kadar birden fazla giyilebilir cihazı piyasaya sürmeyi hedefliyor. İşte Apple'ın üzerinde çalıştığı düşünülen giyilebilir cihazlar.

APPLE GLASS

Geçtiğimiz aylarda Apple, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi'ne (USPTO) "Lokalize Optik Ayarlı Görüntüleme Sistemi" adlı yeni bir patent başvurusunda bulunmuştu. Bu da Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğünün yolda olduğunu gösteriyor.

The Information'ın son raporunda yer alan bilgilere göre Apple'ın gözlükleri, 8K çözünürlüklü camlarla, güçlü bir işlemciyle ve çok sayıda sensörle birlikte gelecek.

Ayrıca gözlüklerinin fiyatının yaklaşık 3 bin dolar olacağı da gelen bilgiler arasında.

Rapora göre Apple, her şey yolunda gittiği takdirde akıllı gözlüklerini gelecek yıl piyasaya sürecek.

SANAL GERÇEKLİK SETİ

Apple'ın üzerinde çalıştığı bir diğer giyilebilir teknoloji ise sanal gerçeklik gözlük seti. Şu anda piyasada her bütçeye uygun sanal gerçeklik gözlük setleri var. Ancak Apple, daha gelişmiş teknolojiler kullanarak çıtayı bir üst seviyeye çıkarmak istiyor.

Apple'ın sanal gerçeklik gözlük seti ile ilgli şimdilik pek fazla bilgi yok. Ancak sızdırılan bilgiler, gözlük setinin 2025 yılında karşımıza çıkacağını gösteriyor.

AKILLI KONTAKT LENS

Apple'ın üzerinde çalıştığı son ürünü ise en az 10 yıl boyunca raflarda yerini alamayacak akıllı kontakt lensler.

Standart lenslerden farklı olarak bu cihazlar göze takıldıktan sonra bir dizi işlemi de gerçekleştirecek.

Apple marka akıllı kontakt lenslerin ise en erken 2030'da satışa çıkması öngörülüyor, ancak Apple'ın bu teknoloji için 2040'a kadar bekleyebileceği de söyleniyor.

APPLE, SPACES'İ SATIN ALMIŞTI

Apple, geçtiğimiz yıl temmuz ayında ABD merkezli teknoloji şirketi Spaces'i satın almıştı. Spaces'i bünyesine katan Apple'ın bu platformu, AR/VR odaklı projelerine entegre etmesi bekleniyor.