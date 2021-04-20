Apple, gücünü M1 çipinden alan yeni iMac modelini tanıttı

Apple, daha ince bir tasarıma ve Apple Silikon yongaya sahip yenilenmiş iMac modelini tanıttı. İşte yeni Apple iMac fiyatı ve özellikleri...

Apple, düzenlediği etkinlikte yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Şirket, ürünleri takip etmenizi sağlayan AirTag modelinin ardından, şimdi de yenilenmiş iMac'i tanıttı.

Daha ince bir tasarıma, Apple Silicon işlemcisine ve birçok renk seçeneğine sahip yeni iMac, ince çerçevelere sahip 24 inç 4.5K ekranla karşımıza çıkıyor.

YÜZDE 50 DAHA SESSİZ

Ekranda ayrıca, renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlamak için Apple'ın True Tone teknolojisi de bulunuyor. Apple, yeni iMac'in M1 işlemcisi sayesinde yüzde 50 daha sessiz ve daha soğuk çalıştığını söylüyor.

Yeni iMac, Apple'ın kendi işlemcisi olan M1'den güç alan ilk iMac modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Şirket, ilk olarak geçtiğimiz yıl kasım ayında MacBook Air, MacBook Pro ve Mac Mini'yi yeni M1 işlemcisiyle tanıtmıştı. Apple, sonunda bu ARM tabanlı yongaları tüm Mac serisine sunmayı planlıyor.

Yeni iMac’lerde de yer alan bu işlemci, yapılan açıklamaya göre iMac’in anında açılmasını sağlayacak ve daha önceki iMac’ten yüzde 85 daha hızlı bir deneyim sunacak.

Apple, özellikle koronavirüs nedeniyle artan video görüşmelerinde kaliteyi artırmak için yeni iMac'in kamerasında ve mikrofonunda da geliştirmeler yaptı. Daha büyük sensöre sahip kamera, aynı zamanda 1080p çözünürlüğü de destekliyor.

iMac, üçlü mikrofon dizilimiyle birlikte gelecek ve bu mikrofonlar sayesinde arka plandaki ses seviyesi en aza indirilecek.

Apple'a göre yeni iMac'teki kamera ve mikrofon, bugüne kadar iMac'lerde gördüğümüz en iyi kamera ve mikrofon olacak.

Yeni iMac'te M1 işlemcisinin yanı sıra 8 GB RAM ve 256 GB SSD depolama yer alıyor. 2’si Thunderbolt olmak üzere 4 adete kadar USB-C girişine sahip olan iMac, 2 metrelik ve cihaza uygun renkli bir manyetik kabloyla geliyor.





iMAC 2021 TÜRKİYE FİYATLARI

Yeni iMac'in resmi satış fiyatı 1.299 dolar olarak açıklandı. Ancak şirket, farklı renk seçeneklerini 1.499 dolardan satışa sunacak.

Yeni iMac modellerinin Türkiye fiyatı ise 14 bin 499 TL'den başlayıp, 18 bin 899 TL'ye kadar çıkıyor.

Apple, yeni iMac siparişlerini 30 Nisan'dan itibaren almaya başlayacak ve cihaz, mayısın ikinci haftasına doğru satışa çıkaracak.