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    Apple, güncelleme almayan uygulamaları kaldırıyor

    Apple, uzun bir süredir güncelleme almamış olan uygulamaları App Store'dan kaldırma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 13:57
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 14:04
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    Apple, güncelleme almayan uygulamaları kaldırıyor

    Her geçen yıl büyümeye devam eden Apple'ın uygulama mağazası App Store, her yıl yüz milyarlarca dolar gelir elde ediyor. Apple, şimdilerde güvenlik için mağazayı temizleme çabasında.

    Apple, App Store’da yer alan ve uzun bir süredir herhangi bir güncelleme almamış olan uygulamaları mağazadan kaldıracak.

    1 aylık süre tanındı

    Apple, uzun bir süredir güncellenmemiş uygulamaları App Store'dan kaldıracağı konusunda geliştiricileri uyarıyor. Şirket, güncelleme yapmak için geliştiricilere 1 aylık süre tanıyor.

    Öte yandan, çok fazla güncelleme gerektirmeyen tam oyunlar veya klavye gibi uygulamalar da App Store'dan kaldırılacak.

    Bunun dışında pek çok geliştirici de herhangi bir güncelleme gerektirmediği için güncellenmemiş oyun ve uygulamalarının, güncelleme yapmaya vakitleri olmadan App Store’dan kaldırıldığını belirtiyor.

    app store


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