Apple, güvenlik araştırmacılarına ilk ücretsiz iPhone'u gönderdi

Apple, "Güvenlik Araştırma Cihazı Programı" dahilinde ilk özel iPhone'un, bir araştırmacıya gönderildiğini duyurdu.

Apple, açık kaynak kodlu Android işletim sisteminin aksine, kendi işletim sistemlerini dışarıya kapatması ile biliniyor.

Yıllardır iOS gibi en güvenilir işletim sistemine sahip olma unvanını korumayı başaran ABD'li şirket, bu sayede siber korsanları engellemeyi başardı.

Ancak bu durum, güvenlik araştırmacılarının ortaya çıkan herhangi bir sorunun temel nedenini bulmasını imkansız hale getirdi.

ARAŞTIRMACILARA ÜCRETSİZ ÖZEL iPHONE

Apple, güvenlik araştırmacılarına “Güvenlik Araştırma Cihazı (SRD)" isimli özel ve ücretsiz iPhone modelleri vereceğini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Şirketten yapılan açıklamada, ilk özel iPhone'un bir araştırmayıca gönderildiği duyuruldu.

Şirket, program dahilinde önümüzdeki günlerde daha fazla araştırmacıya özel iPhone modellerini dağıtmaya başlayacak.





Bu özel iPhone'lar, kök kabuk erişimi sunacak ve araştırmacıların özel komutları çalıştırmasına izin verecek. Böylece uzmanlar, dışarıda satılan iPhone'larda bulamadıkları sistem açıklarını özel iPhone'larda tespit edebilecek.

Anlaşma gereği araştırmacılar, özel iPhone'larda 12 ay boyunca güvenlik açığı arayacak. Ayrıca yine anlaşmaya göre güvenlik açığı bulunması halinde kimse ile paylaşılamayacak ve açık doğrudan Apple'a iletilecek.

1.5 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL VAR

Özel iPhone'lara sahip olan araştırmacılar, güvenlik açığı tespit etmeleri halinde 1.5 milyon dolara kadar ödül kazanabilecekler. Kazanılan ödülün miktarı ise açığın önem derecesine göre değişecek.

APPLE'IN BAZI ŞARTLARI VAR

Bedava iPhone sahibi olmak her ne kadar güvenlik araştırmacıları için heyecan verici görünse de Apple'ın bazı kuralları var.

Apple, bu özel telefonların yazılımlarına erişilebildiği için telefonların kişisel olarak kullanılmasına veya taşınmasına izin vermeyecek.

Ayrıca bu telefonlara sahip güvenlik araştırmacıları, buldukları açıkları Apple düzeltene kadar halka açıklayamayacak.

Tüm bu şartları kabul etseniz bile Apple'dan özel iPhone modeli alacağınızın yine garantisi yok. Bunun için Apple Geliştirici Programı'na katılıp daha önce bir güvenlik açığı bulmuş olmanız gerekiyor.

Neredeyse hiç güvenlik kısıtlaması olmayan bu iPhone modellerinin, yanlış kişilerin eline geçerse ne kadar tehlikeli hale geleceğini zaman gösterecek.

Ancak Apple, SRD iPhone'ların kaybolsa veya çalınsa bile işletim sistemi güvenliği için bir tehdit oluşturmadığını söylüyor.