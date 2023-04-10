Apple hayranlarını heyecanlandıran iPhone 15 Pro tasarımı! İşte sızdırılan son görüntüler iPhone 15 Pro'nun tasarımını gösteren render görüntüleri ortaya çıktı. İşte eylül ayında tanıtılması beklenen telefonun yeni tasarımı...

ensonhaber.com

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

Daha iPhone 14'ün tanıtılması üzerinden çok fazla zaman geçmedi, ancak şimdiden bu yıl piyasaya sürülecek iPhone 15 modelleriyle ilgili sızıntılar başladı.

2023 yılında tanıtılması beklenen iPhone 15 serisi hakkında önemli bilgiler gelmeye devam ediyor. Şimdi de iPhone 15 Pro'nun tasarımını gösteren render görüntüleri ortaya çıktı.

iPhone 15 Pro böyle görünecek

9to5Mac tarafından, iPhone 15 Pro'nun render görüntüleri paylaşıldı. Yeni görüntüler, Apple'ın bir sonraki amiral gemisi telefonuna erken bir ön bakış fırsatı sunuyor.

Paylaşılan görüntüler, iPhone 15 Pro'nun daha kalın bir kamera adası ve daha büyük lens çıkıntılarına sahip olacağını doğrular nitelikte.

Bununla birlikte Pro Max modelinde bir periskop sensöre işaret eden küçük bir ek kameraya yer verildiğini görüyoruz.

iPhone 15 Pro, 1,55mm boyutunda daha ince ekran çerçeveleri ve titanyum çerçeveye pürüzsüz bir şekilde geçiş yapan hafif bir kavise sahip olacak.

Beklenen diğer özellikler arasında ise USB-C bağlantı noktası ve fiziksel tuş hissiyatı sunacak dokunmatik ses ve sessize alma tuşları yer alıyor.