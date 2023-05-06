Apple hisseleri, dokuz ayın en yüksek seviyesine çıktı Apple'ın hisse senedi, cuma günü neredeyse yüzde 5 artarak dokuz ayın en yüksek seviyesini gördü.

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Apple'dan yapılan açıklamaya göre, ikinci çeyrek olarak kabul edilen ve 1 Nisan'da sona eren 3 aylık dönem bilançosunda​​​​​​​şirketin geliri, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3 azalışla 94,8 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 97,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Kaydedilen azalışa rağmen piyasa beklentilerinin üstünde gelen şirket gelirinin, bu dönemde 92,9 milyar dolar olması öngörülüyordu.

Apple hisseleri yükseldi

Gelirlerin beklentileri aşması, Apple hisselerini de hareketlendirdi. Apple'ın hisse senedi, cuma günü neredeyse yüzde 5 artarak dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Apple'ın sonuçlarının Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlar tarafından desteklenmesiyle yöneticiler, mevcut çeyrek için brüt kar marjlarının tahmin edilenden daha iyi olacağını söyledi.

Apple'ın borsa değeri 100 milyar doları aşarak yaklaşık 2,7 trilyon dolara yükseldi ve dünyanın en değerli ikinci şirketi olan Microsoft ile farklı daha da açtı.