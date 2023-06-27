Apple, iCloud aboneliklerine yüzde 100 zam yaptı Apple, tüm cihazlarına yaptığı zamdan sonra iCloud+ planlarında fiyatlandırmalarda değişikliğe gitti.

ensonhaber.com Geçtiğimiz haftalarda ülkemizdeki tüm ürünlerine zam yapan Apple, şimdi de iCloud aboneliklerinin fiyatlarını artırdı. iCloud'a kayıt olduğunuzda, otomatik olarak 5 GB ücretsiz saklama alanı veriliyor. Eğer daha fazla saklama alanına ihtiyacınız varsa iCloud+ aboneliğine geçerek depolama alanınızı yükseltebilirsiniz. Fiyatlar yüzde 100 arttı Saklama alanı yükseltmek için ödenen aylık ücretlere yüzde 100 zam gelerek ciddi oranda bir fiyat artışı yaşandı. İşte iCloud aboneliklerinin zamdan önce ve sonraki fiyatları: ESKİ FİYAT: 50 GB: 6,49 TL 200 GB: 19,99 TL 2 TB: 64,99 TL YENİ FİYAT: 50 GB: 12,99 TL 200 GB: 39,99 TL 2 TB: 129,99 TL