Apple ile Epic Games arasındaki davada karar çıktı

Apple ile Epic Games arasındaki davada yargıç, Apple'ın uygulamalarda alternatif ödeme sistemleri sunmasına izin vermesine hükmetti.

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından Fortnite, geçtiğimiz yıl hem Google Play Store'dan hem de App Store'dan kaldırılmış ve Epic Games ile Apple karşı karşıya gelmişti.

Epic Games, yeni güncelleme ile oyuna kendi ödeme sistemini eklemiş ve oyun için satın alımları daha uygun fiyata sunmuştu.

Ancak App Store kurallarına göre geliştiriciler, mobil uygulamalarında Apple'ın uygulama içi ödeme sistemini kullanmak zorunda. Çünkü Apple, bu ödeme yöntemlerinden yüzde 30'a kadar kesinti yapıyor.

Epic Games ise, oyuna eklediği kendi ödeme sistemi ile bu kesintilerden kurtulmayı amaçladı, ancak bu adım Epic Games ile Apple'ı karşı karşıya getirdi.

Apple ayrıca, Epic Games'in mahkemeye başvurmasının ardından oyun şirketinin App Store geliştirici hesabını da kapatmıştı.

DAVADA KARAR ÇIKTI

Epic Games'in Apple'a açtığı davada yargıç, Apple'ı suçlu buldu ve ABD'li şirketin artık uygulama içi alternatif ödeme yöntemlerine izin vermesi yönünde karar verdi.

Söz konusu kararda, Apple'ın yüzde 30'a kadar komisyon aldığı uygulama içi satın alma sistemine ek olarak, müşterilere farklı alternatif ödeme yöntemleri sunulmasını engelleyemeyeceği vurgulandı. Kararın ardından Apple'ın hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.