Apple ile Prepear arasındaki armut logosu davasında karar çıktı

Apple, "Prepear" isimli yemek öğünleri planlama şirketini, logosunda armut bulundurduğu için geçtiğimiz yıl temmuz ayında mahkemeye vermişti. İki şirket, dava sonucunda anlaşmaya vardı.

Isırılmış elma logosu kullanan Apple'ın, logo konusunda son derece korumacı bir tutum sergilediği herkes tarafından biliniyor. Ancak teknoloji devi, zaman zaman bu tavrını oldukça abartıyor.

Apple'ın son telif kurbanı ise çocuklar için yemek öğünleri planlama uygulaması "Prepear" olmuştu. Uygulamanın armut çizimli logosu, Apple'ın dikkatini çekmiş ve şirket, telif şikayetiyle geçtiğimiz yıl temmuz ayında mahkemeye başvurmuştu.

Apple; Prepear'ın armut şeklindeki logosunun, Apple logosunun ‘ayırt edici özelliğini azaltacağı ve tüketicilerin Apple ve Prepear'ın hizmetlerini karıştıracağı gerekçesiyle yasal yollara başvurduğunu söylemişti.

İKİ ŞİRKET ANLAŞMAYA VARDI

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından yayınlanan belgelere göre, iki şirket dava sonunda anlaşmaya vardı. Gelen bilgilere göre Apple, armut şeklindeki logoyu değil, logodaki yaprağın şeklinin kendi logosuna benzer olduğunu savunuyor.

Prepear ise anlaşma sonucunda kendi logosundaki armut yaprağının şeklini değiştirmeyi kabul ettı.





APPLE'DAN KÜÇÜK ŞİRKETLERE LOGO BASKISI

Prepear kurucularından olan şirketin baş işletme sorumlusu Russell Monson, Apple'ın meyve temalı logo kullanan küçük işletmelere baskı uyguladığını söylemiş ve bu işletmelerin, Apple ile mücadele edecek kadar parası olmadığını vurgulamıştı.

Son olarak, logosundaki armut yaprağının şeklini değiştiren Prepear'ın yeni logosuna aşağıdaki görselden göz atabilirsiniz.