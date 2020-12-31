Apple ile Prepear arasındaki armut logosu, mahkeme dışına taşınacak

Apple, "Prepear" isimli yemek öğünleri planlama şirketini, logosunda armut bulundurduğu için geçtiğimiz temmuz ayında mahkemeye vermişti. İki şirket, anlaşmazlığı mahkeme dışında çözecek.

Isırılmış elma logosu kullanan Apple'ın, logo konusunda son derece korumacı bir tutum sergilediği herkes tarafından biliniyor. Ancak teknoloji devi, zaman zaman bu tavrını abartarak tepki çekiyor.

Apple'ın son telif kurbanı ise çocuklar için yemek öğünleri planlama uygulaması "Prepear" olmuştu. Uygulamanın armut çizimli logosu, Apple'ın dikkatini çekmiş ve şirket, telif şikayetiyle geçtiğimiz temmuz ayında mahkemeye başvurmuştu.

Apple; Prepear'ın armut şeklindeki logosunun, Apple logosunun ‘ayırt edici özelliğini azaltacağı ve tüketicilerin Apple ve Prepear'ın hizmetlerini karıştıracağı gerekçesiyle yasal yollara başvurduğunu söylemişti.





İKİ ŞİRKET MAHKEME DIŞINDA SORUNU ÇÖZECEK

En son bilgilere göre, Apple ve Prepear aralarındaki anlaşmazlığı mahkeme dışında çözmeye karar verdi ve duruşmanın 30 gün süreyle askıya alınması talep edildi.

Taraflar şu anda konuyu çözüme kavuşturmak için aralarında aktif olarak müzakere ediyor. Ancak iki şirket de henüz bir anlaşmaya varmış değil.

APPLE'DAN KÜÇÜK ŞİRKETLERE LOGO BASKISI

Prepear kurucularından olan şirketin baş işletme sorumlusu Russell Monson, Apple'ın meyve temalı logo kullanan küçük işletmelere baskı uyguladığını söylemiş ve bu işletmelerin, Apple ile mücadele edecek kadar parası olmadığını vurgulamıştı.





Öte yandan davadan önce yalnızca 5 çalışanı bulunan Prepear, Apple'ın açtığı davanın masraflarını karşılayabilmek için bir çalışanı ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştı.

Bakalım iki şirket arasında önümüzdeki günlerde anlaşma sağlanabilecek mi?