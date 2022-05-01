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    Apple, ilk çeyrekte 97.3 milyar dolar gelir elde etti

    Apple'ın gelirleri, bu yılın ocak-mart dönemi bilançosunda geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 97.3 milyar dolara ulaştı.
    • 01.05.2022 - 09:15
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    Apple, ilk çeyrekte 97.3 milyar dolar gelir elde etti

    ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, ocak-mart döneminde gelir ve karını artırdığını duyurdu.

    Apple'dan yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak-mart dönemi bilançosunda şirketin geliri geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 97,3 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın ocak-mart döneminde 89,6 milyar dolar gelir elde etmişti.

    Net kârını da artırdı

    AA'da yer alan habere göre, firmanın geçen yılın aynı döneminde 23,6 milyar dolar olan net karı ise yüzde 6 artarak 25 milyar dolara çıktı. Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 1,40 dolardan 1,52 dolara yükseldi.

    iphone

    iPhone satışları Apple'ı sırtlıyor

    Bu dönemde Apple'ın akıllı telefon ve bilgisayar satışları artarken, tablet satışları azaldı.

    iPhone satışlarının tutarı ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak 50,6 milyar dolara yükseldi.

    Aynı dönemde iPad satışları yüzde 3 azalışla 7,6 milyar dolara gerilerken, Mac satışlarının tutarı ise yüzde 14 artışla 10,4 milyar dolara ulaştı.


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