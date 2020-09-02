Apple iOS 13.7 güncellemesini yayınladı: İşte tüm yenilikler

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone'lara bazı ufak yenilikler getiren iOS 13.7 güncellemesini kullanıma sundu. Güncelleme ile ilgili tüm detayları sizler için derledik.

Apple, ekim ayında iPhone 12 serisi ile birlikte iOS 14 sürümünü de kullanıma sunacak. Ancak şirket, bir önceki sürüm olan iOS 13'e yeni güncellemelerle özellik eklemeye devam ediyor.

iOS 13.6'yı yaklaşık 1 ay önce yayınlayan Apple, şimdi de iOS 13.7 güncellemesini kullanıcılara dağıtmaya başladı.

iOS 13.7 İLE GELEN YENİLİKLER

iOS 13.7 ile gelen en önemli yeniliklerden biri de Apple'ın "Maruz Kalma Bildirimleri" adını verdiği bildirim sistemi. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, koronavirüse yakalanmış birine yaklaştığında otomatik olarak bildirim alabiliyor.

Şu anda yalnızca Maryland, Washington DC, Virginia ve Nevada gibi bazı ABD eyaletlerinde kullanıma açılan özelliğin ülkemizde kullanılıp kullanılmayacağı bilinmiyor.

Ayarlar bölümünden aktif edilebilen söz konusu özellik, Apple ve Google'ın birlikte geliştirdiği izleme sistemi altyapısını kullanıyor.

iOS 13.7 ile gelen bir diğer yenilik ise yeni Memoji çıkartmaları oldu. Apple ayrıca bu güncelleme ile bazı küçük hataların giderildiğini ve sistem düzeyinde iyileştirmelerin yapıldığını söylüyor.

Yaklaşık 157 MB büyüklüğünde olan güncellemeyi telefonunuza yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyebilirsiniz.