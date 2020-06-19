Apple, iOS 14 ile birlikte isim değişikliğine gidebilir

Apple'ın, iOS işletim sisteminin adını iPhoneOS olarak değiştirebileceği iddia edildi.

Yıllardır iPhone ve iPad cihazlarında kullandığı işletim sistemi olan iOS’u geçtiğimiz sene iPad’ler için iPadOS olarak güncelleyen Apple, yeni bir değişikliği bu kez iPhone'lar için yapmaya hazırlanıyor.

Apple'ın iOS 14 ile birlikte isim değişikliğine gideceği ve artık iPhone OS adını kullanacağı iddia edildi.

Apple'ın artık iPhone'lara özel bir işletim sistemi piyasaya süreceği ve bu sayede sadece iPhone'lara özgü yeni özellikler geliştireceği söyleniyor.

GELİŞTİRİCİ KONFERANSINDA BELLİ OLACAK

Apple tarafından bu isim değişikliğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil. Ancak şirketin 22 Haziran'da düzenleyeceği geliştirici konferansında iOS 14'ü de tanıtması bekleniyor.

Bu nedenle daha fazla detay için 22 Haziran'ı beklememiz gerekecek.

Öte yandan birçok güvenilir kaynak, Apple'ın yapacağı bu isim değişikliğini onaylamış durumda. Ancak bazı kaynaklara göre de iPhoneOS ismi iOS 14 ile değil, gelecek yıl tanıtılacak iOS 15 ile gelecek.

Şimdi gözler tamamen Apple’a ve 22 Haziran tarihinde başlayıp 26 Haziran’a kadar sürecek olan geliştirici konferansına çevrilmiş durumda.