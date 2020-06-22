Apple iOS 14'ü tanıttı: İşte özellikler ve ilk görüntüler

Apple, az önce başlayan geliştiriciler konferansında iPhone'lara gelecek yeni işletim sistemi iOS 14'ü tanıttı.

Apple, Türkiye saati ile 20.00'de başlayan WWDC geliştiriciler konferansında iOS 14 sürümünü resmi olarak tanıttı.

WWDC etkinliğinde ilk defa açıklanan iOS 14 özelliklerine kısaca bir göz atalım.

ANA EKRAN WIDGET'LARI





Aslına bakacak olursak, widget özelliği yıllardır android telefonlarda kullanılıyor. Apple ise genellikle sade bir ana ekran benimsediğinden bu özelliğe izin vermiyordu. Ancak iOS 14 ile birlikte widget'lar artık iPhone'lara da geliyor.

UYGULAMA KÜTÜPHANESİ

Apple, sayfalarca uygulama kullanan kullanıcıların yaşadığı sorunu çözebilmek için uygulama kütüphanesi özelliğini iOS 14'e ekledi.

Kullanıcılar bu sayede sıklıkla kullandıkları uygulamaları kategorilere ayırabilecek ve iPhone'u daha sade bir şekilde kullanabilecek.

RESİM İÇİNDE RESİM (PICTURE IN PICTURE)

iOS 14 ile iPhone'lara gelecek bir diğer özellik ise android telefonlardan hatırlayacağınız resim içinde resim özelliği.

Bu özellik sayesinde izlediğiniz videoları, kullandığınız uygulamanın üzerine getirebilir ve uygulama içindeyken küçük ekranda videonuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Ayrıca tek bir dokunuşla videonuzun boyutunu ayarlayabilirsiniz.

YENİ SIRI GÖRÜNÜMÜ

iOS 14 ile birlikte Siri yeni bir görünüme kavuşuyor. Siri'yi etkinleştirdiğinizde, tamamen ekranı kaplamak yerine alt tarafta animasyonlu bir simgeyle karşımıza çıkıyor.

Ayrıca Siri'ye bir soru yönelttiğinizde,cevap olarak ekranın üst tarafında küçük bir widget beliriyor. Bu sayede Siri'yi kullanırken diğer uygulamalarda gezinmeye devam edebiliyorsunuz.

YENİ ÇEVİRİ UYGULAMASI

Apple, iOS 14'e tıpkı Google Çeviri gibi yeni bir çeviri uygulaması ekledi. Uygulama, kullanıcıların yazılı ve sesli mesajlarını 11 dile çevirerek gönderebiliyor.

Destekleyen diller: İngilizce, Mandarin Çincesi, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Arapça, Portekizce ve Rusça

Detaylar geliyor...