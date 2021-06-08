Apple, iOS 15 güncellemesini zorunlu hale getirmeyecek

Apple, iOS 15 yayınlandıktan sonra bile iOS 14'ü güncellemeye devam edecek. Bu sayede kullanıcılar, iOS 15'i yüklemek zorunda kalmayacak.

Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı, dün akşam başladı.

Merakla beklenen İOS 15 güncellemesini tanıtan Apple, iPhone'lara gelecek yeniliklerden bahsetti.

Apple, iOS yazılım güncellemelerinin yayınlanma şeklini değiştirdiğini duyurdu. Bu sayede kullanıcılar, iOS 15'i yüklemek zorunda bırakılmayacak.

İKİ SEÇENEK VAR

Yeni değişiklikle birlikte kullanıcılar, ayarlar bölümünde iki seçenek görecek: iOS 15'e güncellemek veya iOS 14'te kalıp güvenlik güncellemelerini almaya devam etmek.

Bu sayede kullanıcılar, güvenlik problemleri yaşamadan iOS 14 kullanmaya devam edebilecek.

Şirket, böylelikle kullanıcıların iPhone ve iPad'lerini daha eski işletim sistemi sürümleriyle sorunsuz olarak kullanmaya devam etmelerini sağlamayı hedefliyor.

iOS'un önceki sürümlerinde Apple, kullanıcılardan mümkün olan en kısa süre içinde güncelleme yapmalarını istiyordu. Ancak görünüşe göre teknoloji devi, gelecekte kullanıcılarını biraz daha serbest bırakacak.