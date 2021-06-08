Euro
10.4738
-0.3%
Dolar
8.5963
-0.19%
Altın
524.77
-0.22%
Borsa
1.447
-0.02%
Bitcoin
285.154
-9.28%
EXEN Coin
35.10
0.45%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C

    Apple, iOS 15 güncellemesini zorunlu hale getirmeyecek

    Apple, iOS 15 yayınlandıktan sonra bile iOS 14'ü güncellemeye devam edecek. Bu sayede kullanıcılar, iOS 15'i yüklemek zorunda kalmayacak.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 14:53
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 14:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Apple, iOS 15 güncellemesini zorunlu hale getirmeyecek

    Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı, dün akşam başladı.

    Merakla beklenen İOS 15 güncellemesini tanıtan Apple, iPhone'lara gelecek yeniliklerden bahsetti.

    Apple, iOS yazılım güncellemelerinin yayınlanma şeklini değiştirdiğini duyurdu. Bu sayede kullanıcılar, iOS 15'i yüklemek zorunda bırakılmayacak.

    İKİ SEÇENEK VAR

    Yeni değişiklikle birlikte kullanıcılar, ayarlar bölümünde iki seçenek görecek: iOS 15'e güncellemek veya iOS 14'te kalıp güvenlik güncellemelerini almaya devam etmek.

    Bu sayede kullanıcılar, güvenlik problemleri yaşamadan iOS 14 kullanmaya devam edebilecek.

    Şirket, böylelikle kullanıcıların iPhone ve iPad'lerini daha eski işletim sistemi sürümleriyle sorunsuz olarak kullanmaya devam etmelerini sağlamayı hedefliyor.

    ios 15

    iOS'un önceki sürümlerinde Apple, kullanıcılardan mümkün olan en kısa süre içinde güncelleme yapmalarını istiyordu. Ancak görünüşe göre teknoloji devi, gelecekte kullanıcılarını biraz daha serbest bırakacak.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir