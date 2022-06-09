Apple, iOS 16'yı tanıttı: Hangi iPhone'lar iOS 16 güncellemesi alacak?

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 2022) iOS 16 güncellemesini tanıttı. Peki iOS 16 ne zaman çıkacak? İşte iOS 16 güncellemesi alacak iPhone modelleri...

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı, 6-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Etkinlik kapsamında kendi yazılımlarının yeni sürümlerini tanıtan Apple, merakla beklenen İOS 16 güncellemesini de tanıttı.

Akabinde önemli geliştirmeler içeren yeni sürümün ne zaman yayınlanacağı ve kullanılabileceği iPhone modelleri araştırma konusu oldu.

Peki iOS 16 ne zaman çıkacak? Hangi iPhone modelleri iOS 16 güncellemesi alacak? İşte iOS 16 güncellemesi alacak iPhone modelleri...

iOS 16 ne zaman çıkacak?

Şirket, iOS 16 güncellemesini eylül ayındaki iPhone 14 modelleriyle birlikte piyasaya sürecek.

iOS 16 özellikleri

iPhone ekranlarında iOS 16 ile birlikte kilit ekranı değişecek. İlk olarak duvar kağıdınızda derinlik modu olacak. Bu özellikle birlikte duvar kağıdınızda bir yüz veya kişi varsa saat gibi yazıların önünde yer alacak.

Öte yandan kullanıcılar, artık kilit ekranına widget ekleyebilecek. Bu widget'lar arasında takvim uygulaması, hava durumu ve yapılacaklar listesi gibi seçenekler de var.

iOS 16 güncellemesi ile birlikte, Mesajlar uygulaması da tamamen yenileniyor. Mesajlar uygulamasında artık gönderilmiş mesajları düzenleyebileceksiniz.

SharePlay isimli yeni özellik sayesinde kullanıcılar, arkadaşlarıyla birlikte beraber dizi izleyebilecek veya müzik dinleyebilecek.

iOS 16 ile birlikte Güvenlik Kontrolü adı verilen yeni bir özellik geliyor. Bu araç sayesinde kullanıcıların kişisel güvenliği daha fazla korunacak.

Apple'ın yeni Acil Durum butonu ile birlikte tüm hesaplara erişim tamamen kesilebilecek. Bu da istemediğiniz kişilerle konumunuzun paylaşılmasını ve onların hesaplarınıza erişmesini engelleyecek.

Ayrıca bu butona bastığınızda diğer tüm cihazlarda açık olan iCloud hesaplarınız kapatılacak.

iOS 16 alacak iPhone modelleri

Eylül ayında çıkacak olan iOS 16 güncellemesinin hangi modellere geleceği belli oldu.

iOS 15 alan iPhone 7, iPhone 7 Plus ve ikinci nesil iPhone SE modelleri, iOS 16 güncellemesini alamayacak.

iOS 16 gelecek telefonlar ise şu şekilde: