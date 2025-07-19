Apple, iOS 26'nın tasarımını aylar önce sızdıran isme dava açtı

Apple, bu yılın başlarında iOS 26'nın "Liquid Glass" tasarımını ve diğer özelliklerini sızdıran YouTuber Jon Prosser ve bir iş birlikçisine, ticari sırların kötüye kullanılması nedeniyle dava açtığını duyurdu.

Dava dosyası, sızıntıların arkasındaki olaylar zincirini ve Prosser'ın geliştirme aşamasındaki bir iPhone'a nasıl erişim sağladığını detaylandırıyor.

APPLE'IN İDDİASI: TELEFONA GİZLİCE ERİŞİM SAĞLADILAR

Apple'ın şikayetine göre Jon Prosser ve Michael Ramacciotti, bir Apple çalışanının elindeki geliştirme iPhone'una erişmek için plan yaptı.

İddiaya göre, çalışanın evde olmadığı bir zamanda telefonuna erişip, Prosser ile FaceTime görüşmesi yaparak gizli iOS 26 yazılımını gösterdiler ve Prosser bu görüşmeyi kaydetti.

APPLE TAZMİNAT İSTİYOR, PROSSER İDDİALARI REDDETTİ

Apple, ticari sırlarının daha fazla ifşa edilmesini önlemek için ihtiyati tedbir ve tazminat talep ederken, söz konusu çalışanın işine son verildiği belirtildi.

Jon Prosser ise Apple'ın olayları sunuş biçimine itiraz ederek, "olayların nasıl geliştiğinden habersiz olduğunu" söyledi.