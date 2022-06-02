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    Apple, iPad üretimini ilk kez Çin dışına çıkarıyor

    Apple, Şanghay gibi şehirlerde uygulanan karantinalar nedeniyle iPad üretimini ilk defa Çin dışına çıkarmaya karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 10:27
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    Apple, iPad üretimini ilk kez Çin dışına çıkarıyor

    Dünya genelinde satışa çıkan iPhone'ların hemen hemen tamamı, Foxconn ve Pegatron tarafından üretiliyor.

    Apple'ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn, üretimi genellikle Çin ve Hindistan'daki fabrikalarında yapıyor.

    Foxconn ve diğer üreticiler, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Çin'in sıkı tedbirler uygulamasından olumsuz etkileniyor.

    Apple'dan iPad kararı

    Apple, gelecekteki tedarik kesintilerine karşı önlem almak ve devam eden karantinalarının neden olduğu kesintileri hafifletmek için Çin merkezli birkaç üreticiden, devre kartları ve çipler gibi bileşen parçalarını stoklamalarını istedi.

    iPad üretimini Vietnam'a kaydıran şirket, AirPods Pro 2’den sonra ilk defa iPad modellerini Çin dışına çıkarmış oldu.

    Apple CEO’su Tim Cook, nisan ayında Çin'deki tedarik kısıtlamalarının şirkete 4 milyar ila 8 milyar dolar arasında bir rakama mal olacağını tahmin etmişti.

    ipad


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