Apple, iPhone 12 mini üretimini durduruyor

Apple, beklentileri karşılayamayan iPhone 12 mini üretimini tamamen durdurma kararı aldı.

Apple'ın, geçtiğimiz yıl ekim ayında tanıttığı iPhone 12 serisinin en uygun fiyatlı modeli olan iPhone 12 mini, 10 bin liradan başlayan fiyatlarla 23 Aralık'ta Türkiye'de satışa çıkmıştı.

Apple, iPhone 12 ile benzer donanım özelliklerine sahip iPhone 12 mini modeline oldukça güvenmesine rağmen gelen satış rakamları şirketi pek memnun etmedi.

ÜRETİM TAMAMEN DURUYOR

Tayvanlı araştırma şirketi TrendForce tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, iPhone 12 mini üretimini durdurdu.

Ayrıca gelen bilgilere göre şirket, iPhone 13 serisinde de herhangi bir 'mini' modeline yer vermeyecek.

Yılın ilk yarısında Apple, toplamda 75 milyon adet iPhone satışı bekliyor. Ancak bu rakam, bir önceki döneme göre yüzde 20 daha düşük. Bu düşüşün tek sorumlusu ise gölgede kalan iPhone 12 mini.

iPhone 12 mini modelinin küçük ekrana sahip olması ve bu segmentte iPhone SE 2020 modelinin de yer alması, tüketicilerin mini modeline ilgi göstermemesine neden oluyor.

Bu nedenle Apple'ın iPhone 12 serisi ile başlayan 'mini' sevdası yalnızca bir yıl sürecek.