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- Apple, iPhone 12 modellerinin pil değişim ücretlerini açıkladı
Apple, iPhone 12 modellerinin pil değişim ücretlerini açıkladı
- Haber Merkezi
- 11.11.2020 - 14:35
- Güncelleme : 11.11.2020 - 17:24
ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz temmuz ve ekim aylarında ülkemizdeki bütün iPhone modellerinin servis ücretlerine zam yapmıştı.
iPhone 12 modellerinin henüz Türkiye fiyatlarını bile açıklamayan şirket, yeni modellerin pil değişim ücretlerini duyurdu. Gelin hep birlikte iPhone 12 mini, iPhone 12, Pro ve Pro Max modellerinin pil değişim ücretlerine göz atalım.
iPHONE 12 PİL DEĞİŞİM ÜCRETLERİ
Apple tarafından yapılan açıklamaya göre tüm iPhone 12 modelleri ile birlikte; iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro ve iPhone 11'in garanti kapsamı dışında kalan pil değişim ücretleri 599 TL olarak belirlendi.
2020'de 449 TL olan yukarıdaki modellerin pil değişim ücretleri, geçtiğimiz temmuz ayında 489 TL'ye, ekim ayında ise 599 TL'ye yükselmişti. Böylece Apple, 3 ay içinde pil değişim ücretlerini 150 TL artırmıştı.
Bunların dışında kalan aşağıdaki diğer iPhone modellerinin pil değişim ücreti ise 399 TL olarak belirlenmiş durumda.
- iPhone SE (2. nesil)
- iPhone SE
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus ve daha eski modeller
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