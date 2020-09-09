Apple, iPhone 12 serisini 15 Eylül'de tanıtacak

Apple, yeni iPhone 12 serisini ve diğer ürünlerini tanıtacağı etkinliğini 15 Eylül'de düzenleyecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ilk önce Çin'deki üretimini durdurma kararı alan Apple, daha sonra hayatın normale dönmesiyle üretime yeniden başlamıştı.

Apple'ın Finans Birimi Başkanı Luca Maestri, geçtiğimiz günlerde iPhone 12 serisinin birkaç hafta gecikeceğini resmen açıklamıştı. Ancak görünüşe göre Apple, yeni modeller gecikse bile tanıtım etkinliğini planlanan tarihte gerçekleştirecek.

YENİ iPHONE 12 MODELLERİ 15 EYLÜL'DE TANITILACAK

Apple, yeni iPhone modellerinin ve diğer ürünlerin tanıtılacağı etkinliğin 15 Eylül'de TSİ 20:00'de başlayacağını açıkladı.

APPLE'IN ETKİNLİĞİNDEN NELER BEKLENİYOR?

Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgileri toparladığımızda, Apple'ın etkinlikte 4 farklı iPhone 12 modeli tanıtacağını tahmin ediyoruz. Bu modeller; 5,4 inçlik iPhone 12, 6,1 inçlik iPhone 12 Max, 6,1 inçlik iPhone 12 Pro ve 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max olacak.

Ayrıca tüm iPhone 12 modellerinin OLED ekranla gelmesi ve 5G desteğine sahip olması bekleniyor.

iPhone 12 serisinin yanı sıra Apple, yeni akıllı saati Apple Watch Series 6'yı da etkinlik sırasında tanıtacak.

Apple'ın etkinliğine ait tüm detayları, 15 Eylül 20:00'den itibaren sizlerle paylaşacağız.